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Политика20 февраля 2022 17:40

Жители ЛНР, которые эвакуируются в РФ, могут на территории Республики получить по одной тысячи рублей

Финансовая помощь выплачивается на пунктах выдачи в Краснодоне, Свердловске, Антраците и на железнодорожном вокзале Луганска
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Люди, которые выехали до организации пунктов, тоже получат свою помощь. Фото: МВД ДНР

Люди, которые выехали до организации пунктов, тоже получат свою помощь. Фото: МВД ДНР

Эвакуируемые в РФ жители ЛНР могут получить по 1 тысячи рублей финансовой помощи на пунктах выдачи, организованных в четырех городах Республики. Об этом сообщила генеральный директор предприятия «Почта ЛНР» Марина Пуховцева. Помощь оказывается в соответствии с распоряжением Правительства Республики.

- Организованы пункты выдачи в Краснодоне, Свердловске, Антраците и на железнодорожном вокзале Луганска. Выплачивается по одной тысяче рублей. Пункты работают круглосуточно, по мере необходимости мы все выплачиваем. Те люди, которые выехали до организации пунктов, тоже получат свою помощь, - сказала Пуховцева.

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