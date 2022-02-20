Почти 34 тысячи жителей ЛНР выехали в Россию с вечера 18 февраля

Жителей ЛНР эвакуируют на автобусах, а также по железной дороге. Фото: ЛИЦ
Почти 34 тысячи жителей ЛНР пересекли границу с РФ с вечера 18 февраля. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ЛНР.
- С 19:00 18 февраля по 18:00 20 февраля всего пересекло границу ЛНР с РФ 33 815 человек, - говорится в сообщении.
В штабе рассказали, что на территории ЛНР работает 61 пункт эвакуации, задействовано 219 автобусов и один железнодорожный состав.
Напомним, что киевские силовики продолжают интенсивно обстреливать территорию ЛНР. Сегодня они уже 35 раз нарушили «режим тишины». За минувшие сутки - 49 раз, 18 февраля – 31 раз, 17 февраля – 29 раз.
Сегодня утром при обстреле поселка Пионерское из минометов погибли двое мирных жителей.
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