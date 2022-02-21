В результате украинских обстрелов в ЛНР ранены три мирных жителя

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в ЛНР ранения получили три мирных жителя, повреждены дома. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По состоянию на 00:00 зафиксировано уже 60 нарушений режима прекращения огня. Украинские боевики осуществили обстрел 24 населенных пунктов Республики. Активно применяется запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате преступных действий ВСУ, пострадали три мирных жителя.

Отмечается, что на Славяносербском направлении боевики 57 омпбр из 120 миллиметровых минометов обстреляли Пришиб, в результате преступных действий разрушен один дом и один мирный житель получил травматическую ампутацию нижней конечности.

В Знаменке двое мирных жителей получили осколочные ранения, также зафиксировано повреждение крыш двух жилых домов и повреждено остекление.

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