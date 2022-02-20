Вечером возобновились обстрелы Донецка и Горловки

Украинские военные активно применяют минометы. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Горловка и Донецк снова под огнем ВСУ. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- После 18 часов под огонь минометов и гранатометов попали поселки Старомихайловка, шахты «Трудовская» и Зайцево, - говорится в сообщении.

В 18:25 - н.п. Майорск - н.п. Зайцево (южное): выпущено 8 мин калибром 82 мм;

В 18:25 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 12 мин калибром 82 мм, 7 гранат из СПГ, 10 гранат из АГС;

В 18:30 - н.п. Марьинка - г. Донецк (поселок шахты «Трудовская»): выпущено 3 мины калибром 120 мм.

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