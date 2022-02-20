В ЛНР не будут привлекать к ответственности эвакуируемых за нарушение комендантского часа

Сотрудники МВД оказывают помощь жителям во время эвакуации. Фото: МВД ЛНР

Министерство внутренних дел Республики не будет привлекать к административной ответственности за нарушение комендантского часа людей, эвакуируемых в Россию. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ЛНР.

В ведомстве напомнили, что на территории Республики действует режим комендантского часа с 23:00 до 4:00.

- Однако обращаем внимание, что в связи с заявлением Главы ЛНР об эвакуации жителей Республики те граждане, которые следуют по эвакуационному маршруту в сторону государственной границы с Российской Федерацией, не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима комендантского часа, - говорится в сообщении.

В ЦОС добавили, что эвакуируемым лицам необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Напомним, действие режима комендантского часа на территории Республики возобновилось с 1 февраля.

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