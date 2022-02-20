В Луганске 21 февраля общественный транспорт будет работать в обычном режиме

В администрации столицы ЛНР опровергли информацию о прекращении работы транспорта в понедельник. Фото: Скриншот видео АГ Луганска

Сегодня, 20 февраля, администрация Луганска опровергла распространяемую в соцсетях информацию о прекращении работы общественного транспорта с 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

- Администрация Луганска информирует граждан о несоответствии действительности распространяющейся среди населения информации о прекращении работы городского пассажирского транспорта общего пользования с понедельника, 21 февраля, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что городская инфраструктура и системы жизнеобеспечения столицы Луганской Народной Республики функционируют в штатном режиме.

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