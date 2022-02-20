Иван Приходько: Ситуация в Горловке находится под контролем, поводов для паники нет

Иван Приходько сообщил, что в городе нет дефицита продуктов питания, лекарственных препаратов и топлива. Фото: АГ Горловки

Глава администрации Горловки Иван Приходько на своей странице в соцсети обратился к жителям многострадального города.

- Уважаемые горловчане. Во избежание распространения панических настроений сообщаю, что ситуация в городе стабильная, дефицита продуктов питания, лекарственных препаратов и топлива нет. Все без исключения группы продовольственных товаров представлены в широком ассортименте, на автозаправочных станциях дефицита топлива также нет, - заявил Приходько.

Он отметил, что ситуация на территории города полностью контролируется администрацией, силовыми структурами и профильными ведомствами.

- Прошу сохранять спокойствие и использовать информацию из надежных и проверенных источников, - подчеркнул глава администрации.

Напомним, что ВСУ активно обстреливают окраины города. При этом противник через соцсети пытается создать среди горловчан панические настроения.

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