Иван Приходько: Ситуация в Горловке находится под контролем, поводов для паники нет

Иван Приходько сообщил, что в городе нет дефицита продуктов питания, лекарственных препаратов и топлива. Фото: АГ Горловки
Глава администрации Горловки Иван Приходько на своей странице в соцсети обратился к жителям многострадального города.
- Уважаемые горловчане. Во избежание распространения панических настроений сообщаю, что ситуация в городе стабильная, дефицита продуктов питания, лекарственных препаратов и топлива нет. Все без исключения группы продовольственных товаров представлены в широком ассортименте, на автозаправочных станциях дефицита топлива также нет, - заявил Приходько.
Он отметил, что ситуация на территории города полностью контролируется администрацией, силовыми структурами и профильными ведомствами.
- Прошу сохранять спокойствие и использовать информацию из надежных и проверенных источников, - подчеркнул глава администрации.
Напомним, что ВСУ активно обстреливают окраины города. При этом противник через соцсети пытается создать среди горловчан панические настроения.
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