Мнения жителей дончан об эвакуации: Бегут от войны, едут за впечатлениями, но многие останутся в Донбассе до последнего

Теперь дончан эвакуируют и поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утро 20 февраля в районе возле ж-д вокзала Донецка выдалось малолюдным, жители спали после бессонной ночи – был минометный обстрел ВСУ. лишь на одном из самых крупных рынков столицы ДНР было многолюдно.

- Опять сегодня покупают свечи и фонарики. А я, дура, вложилась в сельдерей и киви. Кто их сейчас возьмет? – сетует продавец Марина.

Самая обсуждаемая тема – эвакуация.

Уезжают женщины и дети Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Останусь здесь до победного! – браво заявляет Андрей. На вид ему лет сорок, одет в камуфляж. – Хочу посмотреть, как русские погонят украинских вояк до Киева.

- Я тоже останусь, - говорит Елена. - Только сделала ремонт, и теперь моя задача – защищать Родину. А это - моя квартира и подъезд, вот и буду защищать!

Кстати, на прифронтовом Октябрьском старики уезжать не хотят. Хоть у них там из-за близости к развалинам, в которые превратили новенький аэропорт им. Прокофьева, взрывы слышны еще громче, чем по другую сторону ж – д вокзала. И мины чаще прилетают.

Уезжают женщины и дети Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Услышала там фразу от скромно одетой бабульки, бывшей учительнице младших классов: «У меня, дочка, эвакуация будет в один конец – на кладбище!»

- А я поеду! – гордо заявила экономист Светлана. – Мечтаю на поезде! Я сто лет не ездила на поезде, с началом войны только в кино их и вижу. Хочу увидеть Россию, глотнуть свежего воздуха, не просыпаться от этих чертовых снарядов! Хочу познакомиться с новыми людьми. Чемодан собран. Жду.

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