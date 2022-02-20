В ЛНР опубликовали адреса мест сбора населения для эвакуации в Россию

В Республиках Донбасса продолжается эвакуация населения в Российскую Федерацию
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Республиках Донбасса продолжается эвакуация населения в Российскую Федерацию. Людей вывозят на автобусах и поездах. В Россию едут женщины, дети и жители пожилого возраста.
В Луганской Народной Республике проинформировали население о местах сбора для эвакуации.
Луганск:
Луганский государственный университет имени Владимира Даля (первый корпус);
автовокзал;
кольцо Мирного.
Алчевск:
ясли-сад № 28 "Буратино", улица Пионерская, 2;
учебно-воспитательный комплекс (УВК) "Росток", улица Центральная, 15а;
УВК "Надежда", улица Чайковского, 6;
Алчевский коллегиум № 1 имени Христины Алчевской, улица Набережная, 2;
школа № 24 имени Дейнеко, улица Франко, 76;
государственное дошкольное образовательное учреждение № 44 "Сказка", улица Толстого, 91;
Алчевская средняя специализированная физико-математическая школа № 22, улица Московская, 17;
Алчевский центр культуры и народного творчества, улица Липовенко, 2;
Алчевская детско-юношеская спортивная школа №1, проспект Металлургов, 3;
школа № 7, улица Станиславского, 7;
Алческий информационно-технологический лицей, улица Ленина, 122а;
Алчевский казачий кадетский корпус имени генерала Матвея Платова, улица Ленина, 89;
школа № 6, улица Гмыри, 17.
Антрацит:
улица Ленина,1 (здание администрации, первый этаж);
Антрацитовская гимназия №1 (СШ №25), улица Ткаленко.
Брянка
улица Дворцовая, 1А.
Кировск
здание администрации Кировска, улица 23 Партсъезда, 7;
здание Кировского комплексного центра социального обслуживания населения (предоставления соцуслуг), улица Борисова, 24;
здание Кировской центральной городской многопрофильной больницы, улица Дзерджинского, 1;
поселок городского типа (пгт) Червоногвардейское, здание сектора по обеспечению жизнедеятельности пгт Червоногвардейское, улица Бабушкина, 17;
пгт Донецкий, здание сектора по обеспечению жизнедеятельности пгт Донецкий, улица Шевченко, 27;
село Березовское, здание сектора по обеспечению жизнедеятельности села Березовское, улица Первомайская, 23А;
поселок Голубовское, здание сектора по обеспечению жизнедеятельности поселка Голубовское, улица Совхозная, 19.
Краснодон и Краснодонский район:
Краснодон, помещение Дворца спорта, проспект Молодой гвардии, 6а;
Молодогвардейск, помещение Молодогвардейского Дворца культуры (ДК) "Юность", улица Ленина, 21;
Суходольск, помещение управления по жизнеобеспечению, улица Постышева, 25а;
поселок Краснодон, помещение отдела по жизнеобеспечению, улица Садовая,1;
пгт Новосветловка, помещение отдела по жизнеобеспечению, улица Дорожная, 40.
Красный Луч:
автовокзал, улица Луганское шоссе, 14;
автостанция (центр города);
микрорайон 3 (район магазина "Абсолют").
Лутугинский район:
Лутугинский районный ДК имени Шевченко, Лутугино, проспект Мира, 9А;
пгт Успенка, здание бывшего поссовета, улица Борцов Революции, 35;
пгт Белореченский, здание бывшего поссовета, улица Ленина, 14;
пгт Белое, улица Театральная, 1, филиал № 23 "Сутоганский дом культуры" Лутугинского районного ДК;
село Роскошное, здание бывшего поссовета, улица Ленина, 110.
Первомайск
администрация Первомайска, площадь Ленина;
здание бывшей школы № 1, улица Ленина, 55;
магазин "Елена", улица Ленина, 19;
Золотое-5, здание ДК имени Островского (отправление в 08:30);
пгт Калиново, отдел по жизнеобеспечению пгт Калиново, улица Ленина, 8 (отправление в 08:30).
Перевальский район
Перевальск, улица Иркутская, 15.
Ровеньки:
ДК имени Горького, улица Ленина, 112.
Свердловск и Свердловский район:
ДК имени Свердлова, улица Энгельса, 45.
Славяносербский район:
пгт Славяносербск, улица Горького, 86, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;
пгт Родаково, улица Ленина, 15А, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;
пгт Фрунзе, улица Интернациональная, 28, административное здание 12-й дистанции пути;
село Веселая Гора, улица Весенняя, 21, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;
село Желтое, переулок Комсомольский, 1, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;
поселок Металлист, улица Октябрьская, 58, Металлистский Дом культуры;
село Хорошее, улица Октябрьская, 10, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;
Зимогорье, улица Свободы, 3, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;
пгт Лозовский, улица Ленина, 7А, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;
пгт Лотиково, улица Ленина, № 26, Лотиковский Дом культуры.
Стаханов:
Стахановская специализированная школа № 9 имени Алексея Стаханова, улица Макерова‚ 8А (район обслуживания – в пределах улиц Тельмана, Фестивальная, до улицы Хмельницкого);
Стахановская специализированная школа № 3 имени Героя Советского Союза Колядина, улица Ленина, 4 (район обслуживания – в пределах улиц Гагарина, Тельмана и границы Ирмино);
Стахановская гимназия №11 имени Кирилла и Мефодия, улица Олимпийская, 23 (район обслуживания – от границ Алмазной до улицы Гагарина);
Стахановская средняя школа № 1 имени Дважды Героя Советского Союза Михайличенко, Алмазная, улица Ильича, 17 (район обслуживания - в пределах Алмазной);
Стахановская основная школа № 12, Ирмино‚ улица Юности, 4 (район обслуживания – в пределах Ирмино).
Читайте также
В ЛНР разъяснили порядок получения единовременной материальной помощи от РФ для эвакуированных жителей Донбасса
В соответствии с решением Правительства России беженцам выплатят по 10 тысяч рублей на руки (подробнее)