В ЛНР опубликовали адреса мест сбора населения для эвакуации в Россию

В Республиках Донбасса продолжается эвакуация населения в Российскую Федерацию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республиках Донбасса продолжается эвакуация населения в Российскую Федерацию. Людей вывозят на автобусах и поездах. В Россию едут женщины, дети и жители пожилого возраста.

В Луганской Народной Республике проинформировали население о местах сбора для эвакуации.

Луганск:

Луганский государственный университет имени Владимира Даля (первый корпус);

автовокзал;

кольцо Мирного.

Алчевск:

ясли-сад № 28 "Буратино", улица Пионерская, 2;

учебно-воспитательный комплекс (УВК) "Росток", улица Центральная, 15а;

УВК "Надежда", улица Чайковского, 6;

Алчевский коллегиум № 1 имени Христины Алчевской, улица Набережная, 2;

школа № 24 имени Дейнеко, улица Франко, 76;

государственное дошкольное образовательное учреждение № 44 "Сказка", улица Толстого, 91;

Алчевская средняя специализированная физико-математическая школа № 22, улица Московская, 17;

Алчевский центр культуры и народного творчества, улица Липовенко, 2;

Алчевская детско-юношеская спортивная школа №1, проспект Металлургов, 3;

школа № 7, улица Станиславского, 7;

Алческий информационно-технологический лицей, улица Ленина, 122а;

Алчевский казачий кадетский корпус имени генерала Матвея Платова, улица Ленина, 89;

школа № 6, улица Гмыри, 17.

Антрацит:

улица Ленина,1 (здание администрации, первый этаж);

Антрацитовская гимназия №1 (СШ №25), улица Ткаленко.

Брянка

улица Дворцовая, 1А.

Кировск

здание администрации Кировска, улица 23 Партсъезда, 7;

здание Кировского комплексного центра социального обслуживания населения (предоставления соцуслуг), улица Борисова, 24;

здание Кировской центральной городской многопрофильной больницы, улица Дзерджинского, 1;

поселок городского типа (пгт) Червоногвардейское, здание сектора по обеспечению жизнедеятельности пгт Червоногвардейское, улица Бабушкина, 17;

пгт Донецкий, здание сектора по обеспечению жизнедеятельности пгт Донецкий, улица Шевченко, 27;

село Березовское, здание сектора по обеспечению жизнедеятельности села Березовское, улица Первомайская, 23А;

поселок Голубовское, здание сектора по обеспечению жизнедеятельности поселка Голубовское, улица Совхозная, 19.

Краснодон и Краснодонский район:

Краснодон, помещение Дворца спорта, проспект Молодой гвардии, 6а;

Молодогвардейск, помещение Молодогвардейского Дворца культуры (ДК) "Юность", улица Ленина, 21;

Суходольск, помещение управления по жизнеобеспечению, улица Постышева, 25а;

поселок Краснодон, помещение отдела по жизнеобеспечению, улица Садовая,1;

пгт Новосветловка, помещение отдела по жизнеобеспечению, улица Дорожная, 40.

Красный Луч:

автовокзал, улица Луганское шоссе, 14;

автостанция (центр города);

микрорайон 3 (район магазина "Абсолют").

Лутугинский район:

Лутугинский районный ДК имени Шевченко, Лутугино, проспект Мира, 9А;

пгт Успенка, здание бывшего поссовета, улица Борцов Революции, 35;

пгт Белореченский, здание бывшего поссовета, улица Ленина, 14;

пгт Белое, улица Театральная, 1, филиал № 23 "Сутоганский дом культуры" Лутугинского районного ДК;

село Роскошное, здание бывшего поссовета, улица Ленина, 110.

Первомайск

администрация Первомайска, площадь Ленина;

здание бывшей школы № 1, улица Ленина, 55;

магазин "Елена", улица Ленина, 19;

Золотое-5, здание ДК имени Островского (отправление в 08:30);

пгт Калиново, отдел по жизнеобеспечению пгт Калиново, улица Ленина, 8 (отправление в 08:30).

Перевальский район

Перевальск, улица Иркутская, 15.

Ровеньки:

ДК имени Горького, улица Ленина, 112.

Свердловск и Свердловский район:

ДК имени Свердлова, улица Энгельса, 45.

Славяносербский район:

пгт Славяносербск, улица Горького, 86, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;

пгт Родаково, улица Ленина, 15А, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;

пгт Фрунзе, улица Интернациональная, 28, административное здание 12-й дистанции пути;

село Веселая Гора, улица Весенняя, 21, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;

село Желтое, переулок Комсомольский, 1, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;

поселок Металлист, улица Октябрьская, 58, Металлистский Дом культуры;

село Хорошее, улица Октябрьская, 10, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;

Зимогорье, улица Свободы, 3, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;

пгт Лозовский, улица Ленина, 7А, здание отдела по обеспечению жизнедеятельности;

пгт Лотиково, улица Ленина, № 26, Лотиковский Дом культуры.

Стаханов:

Стахановская специализированная школа № 9 имени Алексея Стаханова, улица Макерова‚ 8А (район обслуживания – в пределах улиц Тельмана, Фестивальная, до улицы Хмельницкого);

Стахановская специализированная школа № 3 имени Героя Советского Союза Колядина, улица Ленина, 4 (район обслуживания – в пределах улиц Гагарина, Тельмана и границы Ирмино);

Стахановская гимназия №11 имени Кирилла и Мефодия, улица Олимпийская, 23 (район обслуживания – от границ Алмазной до улицы Гагарина);

Стахановская средняя школа № 1 имени Дважды Героя Советского Союза Михайличенко, Алмазная, улица Ильича, 17 (район обслуживания - в пределах Алмазной);

Стахановская основная школа № 12, Ирмино‚ улица Юности, 4 (район обслуживания – в пределах Ирмино).

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