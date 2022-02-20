В ЛНР обнародовали график движения поезда для эвакуации жителей в РФ

С вечера 18 февраля границу с Россией пересекли уже почти 29 тысяч луганчан. Фото: ГП «ДЖД»

В Луганской Народной Республике обнародовали график движения поезда для эвакуации жителей в Россию. Про время отправки железнодорожного транспорта сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР.

- Луганск - отправление 16.00, Коммунарск (Алчевск) - прибытие 16.57, отправление - 17.05, Дебальцево - прибытие 17.55, отправление - 18.30, (ж/д станция) Должанская - прибытие 21.55, отправление - 21.58, Красная Могила - прибытие 22.23, отправление - 22.40, Гуково - прибытие 23.10, - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что границу с Россией пересекли уже почти 29 тысяч луганчан.

- С 19.00 18 февраля по 07.00 20 февраля всего пересекло границу ЛНР с РФ 28 950 человек, - уточнили в штабе территориальной обороны Луганской Народной Республики.

Сейчас на территории ЛНР развернут 61 пункт эвакуации. В вывозе людей из зоны конфликта задействованы 219 автобусов и 1 железнодорожный состав.

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