В Донбассе «Саур-Могилу» реально восстановить за четыре года

Проект восстановления «Саур-Могилы». Фото: Минстрой ДНР

Предварительная стоимость общестроительных работ на «Саур-Могиле» (без художественных) составляет 175 миллионов рублей. Об этом сообщил директор департамента территориального развития Министерства строительства и ЖКХ ДНР Леонид Семченков.

- Общестроительные работы включают возведение новой стелы, восстановление пилонов верхнего плато, подготовка к реконструкции пилонов с именами погибших воинов, ремонт дорожного покрытия и ступеней к монументу, - отметил он, добавив, что при стабильном финансировании мемориал может быть полностью восстановлен за четыре года.

Мемориал «Саур-Могила» на одноименном кургане высотой 277,9 метров над уровнем моря был открыт в 1967 году. Он включал обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата. На вершину насыпи вела центральная лестница, с правой стороны от которой находились четыре сюжетных пилона с горельефами, посвященными четырем родам войск. В 1975 году там был зажжен Вечный огонь.

Летом 2014-го во время боев уже ополчения с украинскими силовиками скульптурная группа получила сильные разрушения, а главный элемент памятника - чугунный солдат - был обрушен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Народная милиция сдерживает противника ответным огнем»: В ДНР объявлена всеобщая мобилизация

Денис Пушилин призвал мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту Республики (подробнее)