20 февраля в ЛНР включат сирены: МЧС проведет проверку системы оповещения

Сирены включат в 12 и 16 часов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

20 февраля в Луганской Народной Республике дважды включат сирены. Министерство по чрезвычайным ситуациям проведет проверку системы централизованного оповещения. Об этом сообщили в спасательном ведомстве ЛНР.

- В 12:00 и в 16:00 будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской Народной Республики с запуском электросирен, - говорится в сообщении.

В МЧС ЛНР призвали жителей Республики сохранять спокойствие и пресекать любые проявления паники.

Тем временем вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. За прошедшие сутки ВСУ выпустили более тысячи боеприпасов. А за два с половиной часа утра 20 февраля - 102. Применяется стольная артиллерия (122 миллиметра), крупнокалиберные минометы (120 миллиметров), гранатометы.

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