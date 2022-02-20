Съемочная группа телеканала «Юнион» попала под обстрел на юге ДНР

Журналисты попали под обстрел в Саханке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В воскресенье, 20 февраля, съемочная группа телеканала «Юнион» попала под обстрел на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале телекомпании.

- Съемочная группа ТК «Юнион» попала под обстрел в Саханке, - говорится в сообщении.

Днем ранее в поселке Васильевка под обстрел попали группа журналистов и наблюдатели представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Отмечается, что для корректировки обстрела украинской армией был задействован беспилотник.

Тем временем вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. За прошедшие сутки ВСУ выпустили более тысячи боеприпасов. А за два с половиной часа утра 20 февраля - 102. Применяется стольная артиллерия (122 миллиметра), крупнокалиберные минометы (120 миллиметров), гранатометы.

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