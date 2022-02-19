Эдуард Басурин рассказал, в каких районах ДНР может быть усиление обстрелов

Замначальника управления Народной милиции спрогнозировал населенные пункты, где ситуация может обостриться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донбассе на ряде участков фронта, где вооруженные формирования Украины сосредотачивают тяжелое вооружение, ожидается увеличение количества обстрелов. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на разведданные.

- Нашей разведкой отмечается занятие временных огневых позиций батареей 2А36 калибром 152-мм из состава 55-й отдельной артиллерийской бригады, два километра южнее Малогнатовки. В районе Дзержинского вскрыто перемещение батареи Д-30 122-миллиметров из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В связи с этим ожидаем увеличение количества обстрелов на этих участках, - отметил он.

ВСУ резко увеличили количество обстрелов и их интенсивность. Подразделения Народной милиции вынуждены постоянно подавлять огневые точки украинской армии.

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