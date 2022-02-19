В Донецке и Макеевке слышны разрывы снарядов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня вечером Донецк и Макеевка оказалась в эпицентре обстрелов.

- Такого не было последние пять лет, - жалуется местный житель Сергей Аршавин. - Украинские военные, как с цепи сорвались. Если утром стреляли из стрелкового оружия, то сейчас слышно «гупанье» из чего-то тяжелого.

Такая ситуация повсеместно на окраинах. Люди отвыкли от того, что Украина взяла за правило «кошмарить» по ночам. Некоторые скотч со стекол сняли.

- Надоело подскакивать, - говорит горожанка Елена Ясная. - Чувствуется, что украинское командование новых военных нагнало – почерк другой. Дети ночью от страха вздрагивают – до чего самой жутко.

ВСУ резко увеличили количество обстрелов и их интенсивность. Подразделения Народной милиции вынуждены постоянно подавлять огневые точки украинской армии.

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