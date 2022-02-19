В Донбассе журналисты и наблюдатели представительства ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ

Украинские боевики резко увеличили количество и интенсивность обстрелов. Фото: штаб ООС

Сегодня, 19 февраля, в Донбассе украинские военные обстреляли наблюдателей представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и журналистов. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Беспринципность украинских военных не поддается здравому смыслу. Вовремя фиксации последствий диверсионной атаки на Васильевскую насосную станцию противник совершил обстрел района, в котором находились представители СЦКК, НМ ДНР и съемочные группы СМИ, - рассказал он.

По его словам, украинские боевики прекрасно видели, по кому ведут огонь, поскольку для корректировки обстрела использовали беспилотник.

- Кроме того, военные 95-й бригады открыли огонь из гранатометов по поселку Зайцево во время работы в нем журналистами ИА RT Arabic, - добавил Эдуард Басурин.

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