Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1 467 человек

Коронавирус в ДНР за сутки выявили 1 467 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили 1 467 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 18 февраля проведено 3715 исследований, из них выявлено 1435 случаев заболевания COVID-19 и у 32 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 27 405 пациентов, выписано – 114375 человек, летальных случаев – 9651.

Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. И помните, вакцинация от COVID-19 - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих.

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Приказ министерства об этом действует с 19 февраля до особого распоряжения (подробнее)