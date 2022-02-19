В Луганске развернули дополнительный пункт для эвакуации в Россию

Эвакуация из Республик Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В мэрии Луганска заявили о том, что в городе развернут дополнительный пункт для организации выезда жителей в Российскую Федерацию.

- Пункты для сбора населения для эвакуации располагаются на территории автовокзала, кольце квартала Мирный и площади у первого корпуса Луганского государственного университета имени Даля. Также с сегодняшнего дня открыт дополнительный пункт возле администрации города на улице Коцюбинского, - говорится в сообщении администрации Луганска.

Сообщается, что на утро сегодняшнего дня из Луганской Народной Республики эвакуировали в Россию больше 13 тысяч человек. Эвакуация населения проходит беспрерывно со вчерашнего вечера.

Тем временем, ситуация на линии фронта в Донбассе остается напряженной. Киев открывает огонь по Республикам Донбасса на разных направлениях. Защитники Республик подавляют огневую активность противника.

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