Нужна ли доверенность от родителей при эвакуации в Россию детей ДНР

Детей массово вывозят в Россию подальше от войны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пропустят ли ребенка в эвакуационном автобусе через границу с бабушкой или родственником без доверенности от родителей? Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова сделала важное разъяснение.

- Я позвонила на горячие линии погранслужбы МГБ ДНР и ФСБ РФ. Они сообщили, что при эвакуации жителей ДНР в Россию доверенность в данный момент не требуют. Главное, чтобы у ребенка был документ, удостоверяющий личность, - поделилась Анастасия Селиванова.

Таким документом может быть для детей до 14 лет: свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Для детей с 14 до 16 лет:

- свидетельство о рождении;

- внутренний паспорт;

- загранпаспорт.

Для детей с 16 до 18 лет:

- внутренний паспорт;

- загранпаспорт.

Также погранслужба ФСБ РФ порекомендовала тем, кто едет своим транспортом, пересекать границу через Новоазовск (Весело-Вознесенка) и Мариновку (Куйбышево).

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