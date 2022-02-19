Центробанк ДНР ограничил выдачу наличных денег

В банкомате можно в сутки снять до 10 тысяч рублей. Фото: МВД ДНР

ЦРБ ДНР установил суточный лимит выдачи наличных денег в размере 10 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в Центральном республиканском банке.

- В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан Республики в период действия особого функционирования ЦРБ, правлением банка принято временное решение об установлении суточного лимита выдачи наличных денег не более 10 000 рублей по одной платежной карте, – сказано в сообщении.

В ЦРБ призвали жителей сохранять выдержку и самообладание.

- Данная временная мера позволит получить доступ к наличным денежным средствам всем жителям, независимо от размера доходов и сбережений, - подчеркнули в ЦРБ.

Также отмечено, что безналичные расчеты банковскими картами в торговой сети остаются без ограничений. Все банкоматы обеспечиваются деньгами ежедневно.

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