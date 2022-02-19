Эвакуация: в Донецке приостановили движение муниципального транспорта

В Донецке проходит эвакуация. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецке в связи с проведением эвакуации прекращено движение муниципального автотранспорта. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Прекращено движение муниципального автотранспорта Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан, - отметил глава администрации.

Из-за угрозы наступления ВСУ 18 февраля в ДНР и ЛНР началась массовая эвакуация жителей. Беженцев принимает Ростовская область. Там власти ввели режим ЧС. Для координации действий в Ростовскую область прилетели главы МЧС, Роспотребнадзора и сотрудники Минздрава России. Каждый беженец получит по 10 тысяч рублей. Для них готовы более 140 пунктов временного размещения.

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