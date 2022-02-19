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Политика19 февраля 2022 13:13

Эдуард Басурин: Потери украинской армии в случае наступления на Республики Донбасса будут больше, чем в 2014-2015 годах

Все воинские части Народной милиции приведены в состояние полной боевой готовности
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эдуард Басурин раскрыл планы противника

Эдуард Басурин раскрыл планы противника

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Народная милиция ДНР готова отразить агрессию Киева. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Все воинские части Народной милиции приведены в состояние полной боевой готовности и приступили к отмобилизованию. Постоянно поддерживается взаимодействие с командованием Народной милиции Луганской республики. Планы противника разобьются об оборону защитников Республик. В случае украинской агрессии потери противника превысят масштабы провальных операций 2014-2015 годов, - рассказал Эдуард Басурин.

Напомним, что в 2014-2015 годах потери ВСУ убитыми и ранеными исчислялись тысячами. Самый крупный разгром состоялся под Иловайском, где соединения ВСУ попали в «котел». Кроме того большими потерями для украинских войск обернулись бои за Дебальцево и Донецкий аэропорт.

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