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Политика19 февраля 2022 12:12

Киевские власти намерены «зачистить» Донбасс за пять суток

Об этом стало известно Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эдуард Басурин раскрыл планы противника

Эдуард Басурин раскрыл планы противника

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина готова приступить к зачистке Республик Донбасса от русскоязычных граждан. Власти незалежной рассчитывают захватить Донбасс не более чем за 5 дней. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на добытый разведкой план украинской наступательной операции.

- Цель украинской наступательной операции - «зачистка» территории Народных Республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией Народных Республик. В соответствии с замыслом Генерального штаба к наступательной операции ВСУ на Донбассе привлекаются практически все боеспособные соединения и воинские части. Для агрессии уже создана ударная группировка украинских войск, - рассказал Эдуард Басурин.

Сейчас украинская армия ведет огонь по всем направлениям, в том числе с применением танков и ствольной артиллерии.

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