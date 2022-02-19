Глава ДНР посетил пункты эвакуации жителей в Донецке

В субботу, 19 февраля, Глава Республики Денис Пушилин пообщался с жителями Донецка, которые собрались в пунктах эвакуации населения в Ворошиловском и Куйбышевском районах столицы.

- Я надеюсь, что это ненадолго, но безопасность превыше всего. Пока есть возможность, нужно вывезти детей и женщин - это в первую очередь, – сказал Денис Пушилин.

Он выразил надежду, что ситуация в скором времени разрешится.

- Мы сделаем для этого все возможное, - заявил лидер страны.

Денис Пушилин подчеркнул, что жители Республики в России будут обеспечены всем необходимым.

- Но ждем вас домой, как только все закончится, как только будет безопасно, - сказал Глава ДНР гражданам.

Напомним, что сейчас в Республиках Донбасса проходит массовая централизованная эвакуация жителей в Российскую Федерацию. Пункты эвакуации работают в каждом районе.

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