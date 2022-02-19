Эдуард Басурин: У линии соприкосновения в Донбассе стоят украинские танки, гаубицы и САУ

Эдуард Басурин сообщил об усилении военного присутствия Украины в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донбассе украинские военные перебросили к линии соприкосновения танки, гаубицы и самоходные артиллерийские установки (САУ). Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- По данным нашей разведки, в зоне ответственности 95-й десантно-штурмовой бригады отмечается передвижение колонны из 11 танков. В зоне ответственности 53-й механизированной бригады в населенном пункте Рыбинское, менее чем в 14 километрах от линии боевого соприкосновения, отмечается движение шести САУ «2С1» и 10 буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт Б» 152-миллиметра, - рассказал Эдуард Басурин.

На этой неделе обстановка в Донбассе резко обострилась. За последние два дня в результате обстрелов в Республике ранена мирная жительница и контужен пожилой человек. Повреждены дома и трансформаторные подстанции в Донецке, Горловке и Ясиноватой, а также насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода.

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