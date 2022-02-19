В Коминтерново в результате обстрела ВСУ контузило мирного жителя

Украинские боевики не прекращают обстрелов. Фото: штаб «ООС»

Сегодня, 19 февраля, в Коминтерново, что на юге ДНР, в результате обстрела ВСУ контузило мирного жителя. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Пострадал 84-летний местный житель, - сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

В ДНР объявлена всеобщая мобилизация. Глава ДНР призвал земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Денис Пушилин обратился ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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