В Новоазовском районе ДНР украинскими обстрелами повреждены шесть домов

В жилом секторе зафиксированы прямые попадания Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В результате утренних обстрелов со стороны украинских войск в Новоазовском районе ДНР были повреждены шесть жилых домов. Об этом сообщил руководитель районной администрации Олег Моргун.

- В 5.00 в результате обстрела со стороны ВСУ было повреждено остекление и кровля четырех жилых домов, а также зафиксированы прямые попадания снарядов по двум жилым домам, - проинформировал глава района.

Поступила также информация о новых повреждениях жилого сектора на севере Горловки. Детали уточняются.

Напомним, сегодня украинские боевики нанесли новые удары по прифронтовому Докучаевску. Огонь был открыт ночью из района Бугас. Противник выпустил 40 зарядов из гранатомета, после чего последовал минометный удар. Со стороны Новотроицкого по городу были выпущены 15 мин калибром 120 миллиметров.

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