Танки и артиллерия 122 миллиметра: В Донбассе ВСУ 49 раз нарушили перемирие

Народная милиция сдерживает противника ответным огнем. Фото: штаб «ООС»

Украинские боевики за сутки 49 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по ее территории 667 боеприпасов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов: Горловка (Зайцево (южное), поселок шахты им. Гагарина, поселок шахты 6/7, пос. шахты им. Изотова, Широкая Балка), Доломитное, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Петровское, Новоласпа, Набережное, Докучаевск, Дзержинское, Белая Каменка, Николаевка, Сосновское, Октябрь, Стыла, Коминтерново, Новомарьевка, Григоровка, Коммунаровка и Саханка, - говорится в сообщении.

Противник применял танки, минометы, гранатометы, артиллерию 122 миллиметра, вооружение бронетехники, стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы. Огонь велся на всех направлениях.

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