Украинские силовики обстреляли из 120-миллиметровых минометов Первомайск, Металлист и Славяносербск в ЛНР

Обстрелы произошли ранним утром. Фото: штаб «ООС»

Украинские войска обстреляли из 120-миллиметровых минометов город Первомайск, а также поселки городского типа Металлист и Славяносербск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрелы произошли ранним утром - в 03.20 был открыт огонь по Первомайску, в 04.15 - по Металлисту, а в 05.05 под ударом оказался Славяносербск. При этом применялись минометы калибром 120 миллиметров.

В общей сложности, за прошедшие сутки киевские силовики нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР 31 раз. Под обстрелы попали окрестности Золотого-5, Славяносербска, села Веселенькое, Сокольники, Раевка, Обозное, Пришиб, Желобок, Калиновка, Санжаровка, Веселая Гора, поселки городского типа Донецкий и Калиново, Зеленая Роща, Молочный и Голубовское.

Огонь по ним велся из 122-миллиметровой артиллерии, крупнокалиберных минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

Данные о пострадавших и разрушения уточняются.

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