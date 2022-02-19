МЧС ДНР о ходе эвакуации: планируем эвакуировать до 700 тысяч человек

Первые автобусы в РФ уезжали вечером 18 февраля Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

19 февраля Глава ДНР Денис Пушилин заслушал доклад министра МЧС Республики Алексея Кострубицкого о процессе эвакуации населения в Российскую Федерацию. - Уже эвакуировано 3384 человека. На сегодняшний момент на пунктах пропуска с Российской Федерацией развернуты пункты оказания помощи эвакуированному населению, дежурят сотрудники МЧС, организовано горячее питание, дежурство реанимационных противошоковых групп для оказания медицинской помощи населению. Также организовано взаимодействие с МЧС Российской Федерации: мы с ними находимся в полном взаимодействии, на прямой связи, , – проинформировал Алексей Кострубицкий.

На вопрос Главы Республики о предварительном количестве людей, которые будут эвакуированы, профильный министр ответил:

- У нас ориентировочно планируемая цифра по эвакуации – от 500 до 700 тысяч человек. Организованы пункты эвакуации в городах и районах, пункты сбора эвакуированного населения. Эвакуация происходит через пункты пропуска с Российской Федерацией – это «Мариновка», «Успенка», «Ульяновское», «Новоазовск», также пункт эвакуации железнодорожным транспортом на КПП «Успенка».

Денис Пушилин подчеркнул необходимость контролировать скорость перехода.

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