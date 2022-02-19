Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 февраля 2022 4:57

Мужчины остаются, женщины, дети и пожилые уезжают: Пушилину доложили о ходе эвакуации

Пунктов для эвакуации станет больше
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главе ДНР утром 19 февраля доложили о том, как проходит эвакуация. ФОТО: Администрация Главы ДНР

Главе ДНР утром 19 февраля доложили о том, как проходит эвакуация. ФОТО: Администрация Главы ДНР

Утром 19 февраля, Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину о том, как происходит эвакуация в столице, доложил руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Оповестили население. Организовано 48 эвакуационных пунктов, завтра мы планируем открыть ещё несколько пунктов , – рассказал Алексей Кулемзин, уточнив, что при эвакуации было задействовано более 55 автобусов. В первую очередь эвакуируются женщины, дети, престарелые граждане. Всё проходит организованно, без паники. В эвакуационные пункты в основном прибывают категории те, которые я назвал. Мужчины остаются на страже нашей Родины. Проблем нет.

Сегодня работа по эвакуации идет в круглосуточном режиме.

- Есть вопросы со скоплением транспорта и личного автотранспорта на автозаправочных станциях, но этот вопрос отрегулируется. Бензин у нас есть, все ресурсы есть. Пробки на дорогах. Но это естественно: желающих уехать огромное количество, - сказал Кулемзин..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эвакуация жителей ДНР в Россию: Что происходит в Республике

Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР (подробнее)