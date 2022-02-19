Мужчины остаются, женщины, дети и пожилые уезжают: Пушилину доложили о ходе эвакуации

Главе ДНР утром 19 февраля доложили о том, как проходит эвакуация. ФОТО: Администрация Главы ДНР

Утром 19 февраля, Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину о том, как происходит эвакуация в столице, доложил руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Оповестили население. Организовано 48 эвакуационных пунктов, завтра мы планируем открыть ещё несколько пунктов , – рассказал Алексей Кулемзин, уточнив, что при эвакуации было задействовано более 55 автобусов. В первую очередь эвакуируются женщины, дети, престарелые граждане. Всё проходит организованно, без паники. В эвакуационные пункты в основном прибывают категории те, которые я назвал. Мужчины остаются на страже нашей Родины. Проблем нет.

Сегодня работа по эвакуации идет в круглосуточном режиме.

- Есть вопросы со скоплением транспорта и личного автотранспорта на автозаправочных станциях, но этот вопрос отрегулируется. Бензин у нас есть, все ресурсы есть. Пробки на дорогах. Но это естественно: желающих уехать огромное количество, - сказал Кулемзин..

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