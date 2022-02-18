Взорванная в центре Донецке машина принадлежит начальнику Управления Народной милиции Денису Синенкову

Взорванная в центре Донецке машина принадлежит Денису Синенкову. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Взорванный в центре Донецка автомобиль принадлежит начальнику Управления Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Об этом сообщает ДАН с ссылкой на информированный источник.

- Это была машина Синенкова, - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, сам владелец машины не пострадал.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел сегодня, 18 февраля, около 19.00 на парковке у Дома Правительства в Донецке.

Диверсия была совершена на фоне сообщений о готовящемся наступлении ВСУ. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ своим вооруженным формированиям начать наступление на Республики Донбасса. По данным республиканской разведки, ВСУ находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса.

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