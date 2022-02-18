В Донецке прогремел мощный взрыв

Взрывная волна была такой силы, что ее услышали многие жители Донецка. Фото: представительство ДНР в СЦКК

Сегодня вечером в столице ДНР прогремел мощный взрыв. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, у здания Правительства сдетонировала машина.

Взрыв был таким мощным, что его слышали многие жители Донецка. Появилось и первое фото с места ЧП.

- Около 19.00 взорвана машина на парковке возле здания Дома Правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва, - сообщили в СЦКК.

В представительстве обратились к гражданам с призывом соблюдать спокойствие, быть бдительными, а также максимально исключить свое передвижение по городу.

Напомним, ранее в ДНР сообщали, что в ночь на пятницу две группы диверсантов ВСУ попытались проникнуть на территорию Республики. Планировались диверсии на химическом предприятии «Стирол» в Горловке, а также на нефтебазе в Еленовке. Оба теракта были предотвращены благодаря сотрудникам силовых ведомств Республики.

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