МЧС ДНР: В Донецке началась эвакуация

В Донецке началась эвакуация. Фото: МЧС ДНР

Сегодня,18 февраля, МЧС ДНР сделало рассылку абонентам оператора «Феникс». В ней говорится, на какие КПП в Россию следует ехать владельцам личного автотранспорта.

- Объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации! - говорится в рассылке. - Следуйте указаниям, размещенным в теле-, радиосети, СМС информировании от «Феникс», а также полученным от соответствующих специализированных служб города (района).

- Предлагаем владельцам личного автотранспорта убыть: Углегорск – в КПП «Мариновка», «Еленовка» - в КПП «Успенка», Горловка – в КПП «Мариновка», Донецк - в КПП «Успенка», Докучаевск – в КПП «Ульяновское» (пеший переход), Дебальцево – в КПП «Мариновка», Макеевка - в КПП «Успенка», Ясиноватая – в КПП «Успенка», Старобешевского района – в КПП «Ульяновское» (пеший переход), Тельмановского района – в КПП «Новоазовск», Новоазовского района - в КПП "Новоазовск".

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