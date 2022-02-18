За неделю украинские военные обстреляли 19 населенных пунктов на территории ДНР

Украинские военные стали активно применять артиллерию при обстрелах территории ДНР. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

За прошедшую неделю со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано 40 нарушений режима прекращения огня. Из них 16 раз с использованием 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Также противник вел огонь по населенным пунктам Республики, применяя различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

- Обстрелам со стороны противника подверглись районы 19 населенных пунктов: горловские поселки Гольмовский, Зайцево (южное), поселки шахт имени Гагарина, Изотова, 6/7. Также огонь велся по поселку Доломитное, донецким поселкам Веселое, Мандрыкино, Александровка, Старомихайловка, шахты «Трудовская». Под обстрелами оказались Еленовка, Сигнальное, Петровское, Новоласпа, Саханка, Ленинское, Заиченко и Коминтерново, - говорится в сообщении.

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