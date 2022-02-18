Народная милиция ДНР: Боевики из 54-й бригады отказываются выходить на позиции под Донецком

Украинские военные не горят желанием идти в наступление. Фото: МОУ

На фоне подготовки к наступлению в зоне карательной операции в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады, которая находится под Донецком, отмечается снижение морально-психологического состояния боевиков. Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления приобретают системный характер. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

- Среди личного состава мотопехотного батальона 54-й бригады отмечаются панические настроения, боевики отказываются выходить на позиции и выполнять приказы командиров. Кроме того, возросло количество случаев употребления спиртных напитков и наркотических средств, - говорится в сообщении.

Так, в ходе проверки офицерами штаба бригады несения дежурства на позициях мотопехотного батальона в районе населенного пункта Новомихайловка Марьинского района на опорном пункте обнаружены трое спящих боевиков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. У одного из них отсутствовало закрепленное за ним оружие АК-74. Поиски автомата результатов не принесли.

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