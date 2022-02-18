В результате обстрела ВСУ из минометов поселка Молочный получил повреждения жилой дом

Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало последствия очередного обстрела. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 18 февраля, в результате обстрела ВСУ поселка Молочный получили повреждения остекление и кровля жилого дома. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 07:40 при обстреле украинскими формированиями населенного пункта Молочный с использованием минометов калибра 82 мм повреждено остекление и кровля жилого дома по адресу: улица Мерецкова, 3, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки киевские силовики 29 раз нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. ВСУ обстреляли Желобок и Пришиб, Зеленую Рощу, Молочный и Веселенькое, Калиновку, Санжаровку и Калиново, а также Желобок, Раевку, Веселую Гору.

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