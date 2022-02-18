Армия Украины нанесла артиллерийский и минометный удар по ЛНР

ВСУ продолжают обстрелы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики. По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, днем 18 февраля ВСУ открыли огонь из артиллерийских орудий и минометов села Желобок, Раевка и Веселая Гора.

- В 12.00 ВСУ открыли огонь по Желобку из 120-миллиметровых минометов, 12.40 обстреляли Раевку, а в 13.30 Веселую Гору из артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 10.23 ВСУ открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 по Голубовскому, в 10.14 обстреляли Калиновку из автоматического гранатомета АГС-17, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в 11.05 обстрелу из РПГ-7 и крупнокалиберного пулемета подверглись Сокольники. В 09.00 открыли огонь по Калиновке, в 09.25 обстреляли Санжаровку, а в 09.45 – Калиново. При обстрелах населенных пунктов применялись 120-миллиметровые минометы. В 07.35 ВСУ открыли огонь из 120-миллиметровых минометов по Зеленой Роще, в 07.40 из 82-миллиметровых минометов они обстреляли Молочный, в 08.10 из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 – Веселенькое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация в Донбассе: Последние новости на 18 февраля 2022 года - прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru собирает последние новости о ситуации в Донбассе на 18 февраля 2022 года (подробнее)