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Политика18 февраля 2022 12:14

НМ ДНР: Незадолго до боестолкновения нами были перехвачены переговоры диверсантов на польском языке

Две группы украинских ДРГ предприняли попытку проникновения в Республику на горловском направлении
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Две группы диверсантов предприняли попытку проникновения на территорию Донецкой Народной Республики для совершения подрыв емкостей с хлором на очистных сооружениях в Горловке. Военнослужащие ДНР были вынуждены открыть огонь. В Народной милиции сообщили, что на месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и аммуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера.

- По всей видимости, с помощью нее боевики планировали предоставить своему руководству подтверждение выполнения поставленной задачи, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Незадолго до боестолкновения нами были перехвачены переговоры диверсантов на польском языке.

В НМ ДНР отметили, что ранее уже сообщали об участии на стороне украинских боевиков польских наемников.

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