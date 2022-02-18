Коронавирусом в ДНР заразились почти 2 тысячи жителей за сутки

У 42 пациентов на наличие инфекции указывали симптомы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике были зафиксированы 1 773 новых случая заражения жителей ковидом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там отметили, что за минувший день медики провели 3 779 лабораторных исследований, в ходе которых диагноз подтвердился у 1 731 человека, а у 42 пациентов на наличие инфекции указывали симптомы.

В то же время 676 ранее инфицированных жителей полностью победили болезнь и с отрицательными тестами на ковид смогли покинуть больницы.

- При этом за сутки врачи выявили 139 новых случаев пневмоний, из них госпитализировали в больницы 87 человек, - отметили в Минздраве.

Таким образом, по последним данным, на 18 февраля за весь период пандемии на территории Республики заразились ковидом 149 345 человек. Из них удалось справиться с инфекцией и выздороветь 112 742 людям, скончались от осложнений 9 639 человек, продолжают лечение 26 964 пациента.

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