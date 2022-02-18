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Общество18 февраля 2022 6:01

В ДНР готовятся к весенней посевной

Аграрии планируют вывести в поля свыше полутора тысяч тракторов
Ирина ДМИТРИЕВА
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Имеющееся количество техники позволит быстро провести сев яровых, пропашных и технических культур

Имеющееся количество техники позволит быстро провести сев яровых, пропашных и технических культур

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Аграрии Донецкой Народной Республики готовятся к весенним полевым работам. В этом году в их проведении планируется задействовать свыше 3,8 тысячи единиц различной сельскохозяйственной техники. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- Имеющееся количество техники позволит в установленные агротехнические сроки провести сев яровых, пропашных и технических культур, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на весь комплекс весенне-полевых работ понадобятся 1540 тракторов, 1060 культиваторов и агрегатов подготовки почвы, 1090 сеялок и 148 машин для внесения в землю удобрений.

Кроме того, уже сейчас аграрии заняты отбором семян, которые пригодны для посева. Их необходимо будет в количестве около 12 000 тонн, уже проверены более 2 000 тонн семян яровых культур, из которых 94 процента являются кондиционными.

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