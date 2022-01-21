С февраля в ДНР начнет работать центр по изучению плодородия почв

Сотрудники учреждения будут осуществлять оценку плодородия почв, качества зерна и продуктов его переработки. Фото: Минагропром ДНР

С 1 февраля в Донецкой Народной Республике приступит к работе государственное бюджетное учреждение «Сельскохозяйственный центр». Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Как говорилось ранее, новая организация будет оказывать платные услуги физическим и юридическим лицам - делать лабораторные экспертизы и заниматься вопросами семеноводства, карантина и защиты растений, а также изучать плодородность сельскохозяйственных земель, качество зерна и продукты его переработки. Данные полномочия перейдут к ней от государственной инспекции Минагропрома.

Заключить с центром договор на предоставление услуг можно будет, обратившись по адресу: Донецк, проспект Дзержинского, 45а или по номеру телефона 0713028701.

Напомним, в ближайшие три года в Донецкой Народной Республике планируют исследовать почву на плодородность. Прошлый агрохимический анализ сельскохозяйственных земель проводился здесь более 20 лет назад.

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