Лечение от коронавируса в ДНР проходят почти 25 тысяч жителей

У 50 больных, обратившихся к медикам с характерными жалобами и симптомами, диагноз «COVID-19» был подтвержден по клинико-эпидемиологическим показателям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки медики ДНР провели 4 285 лабораторных тестов для диагностики коронавирусной инфекции у пациентов. В результате был выявлен 1 821 новый случай заражения граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- Положительный результат показали исследования 1771 пациента. Кроме того, у 50 жителей, обратившихся в больницы с характерными жалобами и симптомами, диагноз «COVID-19» был подтвержден по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали в профильном ведомстве.

Помимо этого, врачи обнаружили у 154 больных пневмонию, из них в больницы срочно госпитализировали 91 человека.

В Минздраве также уточнили, что всего на сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики общее число случаев заболевания жителей ковидом составило 147 572. В данный момент на лечении пребывают 24 867 пациентов, а в 9 639 случаях болезни был зафиксирован летальный исход.

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