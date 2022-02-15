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Общество15 февраля 2022 10:00

Оздоровительный концерт в Донецкой филармонии: Всемирно известный хирург из Донецка Эмиль Фисталь научит не поддаваться стрессу

Эмиль Яковлевич возобновил во время войны цикл передач «Музыка для здоровья»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Творческие вечера Эмиля Фисталя и Галины Фирсовой пользуются популярностью у дончан

Творческие вечера Эмиля Фисталя и Галины Фирсовой пользуются популярностью у дончан

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

20 февраля в Донецкой филармонии состоится творческий вечер всемирно известного ожогового хирурга Эмиля Фисталя с психологом Галиной Фирсовой «Музыка для здоровья». Начало – в 16.00. Очередная передача будет называться «Музыкотерапия стресса».

КЛАССИКА СНИМАЕТ УТОМЛЕНИЕ

- Дончане из-за непрекращающейся войны уже восемь лет находятся в состоянии хронического стресса, а последние два года еще и пандемия добавила напряжения, - Эмиль Яковлевич рассказал «КП» о причинах выбора темы очередного творческого вечера.

В первом отделении «Музыкотерапии стресса» столичный камерный оркестр «Виола» будет исполнять произведения Генделя, Корелли, Вивальди и Баха.

- Слушать классическую музыку - проверенный способ предупредить и побороть стресс. Скрипка сама по себе действует расслабляющее, снимает утомление, улучшает настроение и сон и даже укрепляет иммунную защиту организма, - говорит Галина Фирсова.

Во втором отделении зрителей будет радовать другой коллектив Донецкой филармонии - ансамбль песни и танца «Околица». В перерывах между песнями психолог расскажет, что такое стресс, как он себя проявляет в организме. Даст советы, чтобы не впасть в депрессию, тревожное или паническое состояние; научит азам медитации.

А Эмиль Яковлевич будет читать стихи не только из своего стихотворного сборника «Рифмы и ритмы в медицине», но и новые, о здоровом образе жизни.

- Мелодии в сочетании со стихами, отражающими позитивные эмоции, благотворно влияют на здоровье человека и начинают выделяться гормоны счастья, - говорит известный врач.

ВЫСТУПАЕТ И КАК ДЖАЗМЕН

Посвященный лечению стресса творческий вечер - двенадцатый из полюбившегося дончанам цикла «Музыка для здоровья». Первую музыкальную программу Эмиль Фисталь провел в Донецкой филармонии в 2011 году. А когда началась война, генеральный директор этого учреждения культуры Александр Парецкий, предложил ему возобновить оздоровляющие концерты.

- Ученые доказали, что на сердечно-сосудистую систему благотворно воздействуют струнные инструменты, флейта помогает в лечении заболеваний легких, а саксофон – в восстановлении печени, - Эмиль Яковлевич пояснил механизм музыкотерапии.

В Китае врачи даже выписывают рецепты при том или ином заболевании на покупку диска с музыкой определенного композитора.

Еще известный ожоговый хирург рассказал такую историю. Однажды, в обычной нью-йоркской больнице случилось чудо: больному, у которого произошла остановка сердца, безутешная супруга дала послушать любимого исполнителя - Луи Армстронга. Со слезами на глазах она придвинула приемник ближе к его уху. Каково же было удивление женщины и врачей реанимации, когда орган, перекачивающий кровь вновь заработал, но не от разрядов электричества и лекарств, а от музыки.

«КП» рассказывала, что музыка для Фисталя - давнишнее увлечение. Он играл в студенческом оркестре на гитаре, мандолине и контрабасе. С оркестром много гастролировал от Москвы до Одессы. Как бывший «стиляга», он особенно любит джаз. В джазовой программе из цикла «Музыка для здоровья» Эмиль Яковлевич выступает и как джазмен.

Два года назад Эмиля Фисталя и Галину Фирсову звали на гастроли в Краснодар. Они собирались там выступить, но пока осуществить это не дает пандемия.

СПРАВКА «КП»

Эмиль Яковлевич Фисталь - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака. В 2008 году стал первым в истории Украины лауреатом премии «Призвание», которая вручается лучшим врачам России. Герой труда ДНР. Женат, отец троих детей и дедушка семерых внуков.

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