В Луганске провели благотворительную акцию в помощь онкобольным детям

Каждому ребенку, находящемуся в медучреждении, собрали и вручили канцелярские наборы. Фото: администрация города Луганска

Жители Луганска присоединились к благотворительной акции «Семь цветов счастья», направленной на оказание помощи детям, которые проходят лечение в онкогематологическом отделении Луганской республиканской детской клинической больницы. Об этом сообщили в столичной администрации.

Там рассказали, что акция проводится в городе уже пятый год подряд. В этот раз она стартовала 1 февраля, и поучаствовать в ней изъявили желание учащиеся и педагоги более 100 образовательных учреждений Луганска.

Участники акции собрали и передали каждому ребенку, находящемуся в медучреждении, канцелярские наборы - карандаши, ручки, пластилин, акриловые краски, цветную бумагу и т.д.

Как отметили в мэрии, о проведении акции быстро узнали за пределами столицы, и свою помощь предложили жители других территорий.

- Отдельное спасибо хочется сказать простым луганчанам, не имеющим отношения к образовательным организациям нашего города. Открытое сердце, искренняя забота о тех, кто оказался в беде - неотъемлемая часть луганского характера, - поблагодарили всех организаторы.

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