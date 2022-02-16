В ЛНР привезли 124 тонны гуманитарной помощи от международных организаций

В 12 грузовых машинах более 124 тонн груза. Фото: МИД ЛНР

Сегодня, 16 февраля, автомобили международного гуманитарного конвоя прибыли в ЛНР через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Счастье-Луганск», который пока остается закрытым для движения людей и транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МИД ЛНР.

- 12 грузовых машин международного гуманитарного конвоя зашли на территорию ЛНР, - говорится в сообщении.

Общий вес груза более 124 тонн. В состав гуманитарной помощи входят медицинские и гигиенические приборы и препараты, строительные материалы, а также детское питание, мебель и техника для детских медицинских учреждений.

- Гуманитарный груз для жителей ЛНР при содействии Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам подготовили и доставили Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, - уточнили в МИД ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе украинские военные мародерствуют в магазинах

Жители подконтрольной Украине территории массово жалуются в правоохранительные органы ДНР и ЛНР (подробнее)