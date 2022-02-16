В Донбассе украинские военные мародерствуют в магазинах

Украинские военные, жестоко избив продавца, начали выносить спиртное и продукты питания. Фото: Скриншот видео t.me/PKalinina/596

После обнародования дикого факта с расстрелом солдатами ВСУ греков (убиты двое жителей и двое ранены) в поселке Гранитное Волновахского района резко вырос поток жалоб жителей подконтрольной Украине территории в правоохранительные органы ДНР и ЛНР.

В Генеральной прокуратуре ЛНР рассказали, что к ним на «горячую линию» поступил звонок от одного из жителей прифронтового поселка Луганской области, временно подконтрольного Украине. Заявитель рассказал, что военнослужащие ВСУ постоянно занимаются мародерством местных магазинов и жилых домов. При этом украинские солдаты избивают обслуживающий персонал торговых точек.

Украинские правоохранители, как правило, игнорируют жалобы местных жителей. Поэтому люди обращаются в республики в надежде, что факты будут обнародованы, а в будущем мародеров привлекут к ответственности.

Тем временем, в соцсетях появилось видео, на котором украинские военные, жестоко избив продавца, начали выносить спиртное и продукты питания.

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