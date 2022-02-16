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Политика16 февраля 2022 6:22

В Донбассе украинские военные убили двоих греков, еще двоих тяжело ранили

В МИД Греции заявили о необходимости защиты греческой общины на Украине
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Конфликт со стрельбой произошел в кафе села Гранитное. Фото: НПУ

Конфликт со стрельбой произошел в кафе села Гранитное. Фото: НПУ

В Министерстве иностранных дел Греции заявили о необходимости защиты греческой общины в Украине после конфликта со стрельбой в селе Гранитное Волновахского района, которое находится рядом с линией соприкосновения. В результате инцидента в кафе в ночь на 13 февраля пьяные украинские военные убили двоих греков, еще двоих тяжело ранили.

- По имеющимся данным, виновниками двойного убийства являются трое военнослужащих украинской армии, связавшиеся с пострадавшими по незначительному поводу, — говорится в заявлении, опубликованном на странице МИДа.

Отмечается, что глава МИД Греции Никос Дендиас запросил переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подчеркнуть необходимость в защите греческой общины на Украине.

Известно, что полиция задержала двух военнослужащих ВСУ. Следствие ведет военная прокуратура. В районе Гранитного находятся подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ.

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