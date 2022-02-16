Погода в Донецке: 17 февраля будет облачно и 6 градусов тепла

В Донецке будет облачно, без осадков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

17 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно, без осадков. Температура воздуха утром 0…-1 градус, днем +4…+6 градусов и вечером +3…+4 градуса. Южный ветер будет дуть скоростью от 6 до 9 м/с. Порывами до 17 м/с.

В это день Православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского, который жил в IX веке. В народе дата получила название Никола Студеный. Практически каждый год в этот февральский день крепчал мороз. Считалось, если иней на Николу – к хорошему урожаю. Лес почернел – к оттепели. Если ветки ели к низу сгибаются – будет снег, вверх подняты – к ясной погоде.

По прогнозам синоптиков 18 февраля будет небольшой дождь. Температура ночью и утром +3…+4 градуса. Днем +6…+7 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оздоровительный концерт в Донецкой филармонии: Всемирно известный хирург из Донецка Эмиль Фисталь научит не поддаваться стрессу

Эмиль Яковлевич возобновил во время войны цикл передач «Музыка для здоровья» (подробнее)