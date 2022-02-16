В ДНР упростили работу агентств по трудоустройству за рубежом

Вербовщикам из России будет проще получить лицензию на деятельность в ДНР. Фото: АГ Луганск

Правительство ДНР отменило норму, обязывающую легализовать выданные за пределами Республики документы при получении лицензии на посреднические услуги с трудоустройством за границей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Правительства ДНР.

- Исключена норма, предусматривающая, что документы, выданные за пределами Донецкой Народной Республики, должны быть заверены в соответствии с законодательством страны их выдачи и легализованы в соответствии с республиканскими нормами права, - сказано в сообщении.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Александр Ананченко. Отмечается, что данный нормативный акт уточняет положения постановления Совета Министров ДНР от 25 июня 2016 года № 8-3.

Принятое решение позволяет агентствам по трудоустройству уже сейчас предоставлять в орган лицензирования заявления с пакетом документов, в том числе выданными органами иностранных государств для действия на территории ДНР и наоборот.

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